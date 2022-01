Ronnie Spector: Die Sängerin ist tot

Die Band The Ronetts feierte vor allem in den 60er Jahren große Erfolge. Mit "Be My Baby" landeten sie einen Mega-Hit. Aber auch die Singles "Baby I Love You'' und "Walking in the Rain" waren riesige Erfolge. Die Gruppe bestand aus Nedra Talley und deren Cousinen Estelle und Veronica Bennett - sie war auch als Ronnie Spector bekannt. Von Phil Spector hat sie sich scheiden lassen, sie fand mit Phil Spector aber ihre große Liebe. Im Jahr 1982 gaben sie sich das Ja-Wort.

