Rope Skipping: So bringst du deinen Körper ganz easy in Form

Mit dem Seil zur Traumfigur

Es stimmt, Skipping ist richtig gut für unsere Gesundheit: Puls, Blutdruck und Knochendichte werden verbessert, wir werden flexibler, und es kann sogar bei Koordinations- und Balanceschwierigkeiten helfen! Außerdem kann man durchs Seilspringen super Muskeln aufbauen, weil sich hinter der easy Activity ein knallhartes Ganzkörper-Workout versteckt. Beim Skipping werden die Bauchmuskeln zum Stabilisieren des Körpers aktiviert, die Beine zum Springen und die Schultern und Arme zum Schwingen des Seils. Das Beste ist aber ganz klar: Wenn man einmal in ein Seil investiert hat, kostet einen das Training so schnell nichts mehr. Einmal fertig trainiert, verschwindet das Springseil einfach in einer Schublade. Man hat also auch kein nerviges XL-Gerät herumstehen.

Plus: Zehn Minuten Skipping haben die gleichen Benefits für unseren Body wie 30 Minuten Joggen. Wir sparen bei dem Workout also auch noch richtig Zeit! Also, worauf wartet ihr noch? Besorgt euch ein Springseil und trainiert euch damit in die Form eures Lebens! Für den perfekten Start verraten wir unten noch die besten Übungen für Einsteiger … Viel Spaß!