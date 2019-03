Welche Prominenten sind 2019 gestorben? In der Bildergalerie zeigen wir die Stars, von denen wir uns in diesem Jahr verabschieden mussten.

Rosamunde Pilcher ist tot

Sie gehörte zu den bekanntesten Autorinnen der Welt. Nun sind die Fans in großer Trauer um Rosamunde Pilcher. Sie starb am 6. Februar im Alter von 94 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.