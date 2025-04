"Rosenheim Cops"-Star Marisa Burger: Nach 23 Jahren! Die ganze Wahrheit über ihren Ausstieg

"Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen", sagt die Schauspielerin. Seit 2002 verkörperte sie Miriam Stockl – eine Rolle, die Kultstatus erreichte. Doch der Preis war hoch. "Sie hinderte mich daran, in anderen Filmen mitzuspielen. Deshalb freue ich mich, nun viele weitere Facetten von mir zeigen zu können – auch wenn das den Abschied bedeutet." Ein Neuanfang also, künstlerisch motiviert.

Und was wird aus der Serie? In einigen Folgen wurde Frau Stockl bereits vertreten – von Schauspieler Younes Tissinte (29). Das ZDF erklärt: "Während die Kommissare an der Lösung des Falls arbeiten, tritt die Urlaubsvertretung für Frau Stockl ihren Dienst an." Ein Testlauf für mehr? Noch ist nichts offiziell bestätigt. Aber eines ist sicher: "Ich blicke mit Respekt und Dankbarkeit zurück und wünsche den 'Rosenheim Cops' von Herzen alles Gute für die Zukunft", so Marisa Burger. Und das Beste: Die Zuschauer haben noch die komplette 25. Staffel – die gerade gedreht wird – Zeit, sich von ihrer Lieblingsfigur zu verabschieden. Und ob Frau Stockl Rosenheim verlässt – oder der Serie einen letzten, dramatischen Abgang schenkt –, bleibt natürlich streng geheim. Aber eines wissen wir schon jetzt: Sie wird fehlen.