Rosi Mittermaier: Die zweimalige Olympiasiegerin ist tot

In Skirennläufer Christian Neureuther fand sie 1970 ihre große Liebe und auch ihr gemeinsamer Sohn Felix Neureuther erbte die Leidenschaft für den Ski-Sport. Der 38-Jährige holte 2005, 2013, 2015 und 2017 insgesamt fünf Weltmeisterschafts-Medaillen, gewann 13 Weltcuprennen und wurde damit zum erfolgreichsten Skirennfahrer Deutschlands in der Weltcup-Geschichte. Auch Tochter Ameli ist heute erfolgreiche Modedesignerin.

Doch nicht nur in Sachen Sport, war "Gold-Rosi" eine wahre Ikone, auch ihr soziales Engagement machte sie zu der Legende, die sie heute ist. So schriebt auch "Die Deutsche Sporthilfe" in der Würdigung zu Mittermaiers Einzug in die "Hall of Fame des Deutschen Sports": "Nicht allein der sportliche Erfolg [...] stempelt sie zum Idol. Vielmehr zeichnen dafür auch das Charisma ihrer Gesamtpersönlichkeit und das von gesellschaftlichem Engagement gekennzeichnete Leben nach der Karriere verantwortlich. Mittermaier-Neureuther widmet sich intensiv dem Charity-Gedanken. Sie ist Schirmherrin der Kinder-Rheuma-Stiftung, Botschafterin des Europäischen Parlaments für Sport, Toleranz und Fairplay und engagiert sich für organtransplantierte Kinder beim Verein Kinderhilfe Organtransplantation."

So wird Rosi Mittermaier immer in der Herzen vieler Wintersport-Fans in Erinnerung bleiben.

