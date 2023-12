Ross Antony: Bittere Vorwürfe! Kann er ihm jemals verzeihen?

Nicht nur auf der TV-Bühne wirbelt Entertainer Ross Antony wie ein wildgewordener Flummi hin und her – auch daheim in Siegburg geht die Post ab. Zum Leidwesen seiner Vierbeiner, wie Hundetrainer Martin Rütter jetzt in der MDR-Talkshow "Riverboat" offenbarte. Vom Hundeprofi hagelt es Kritik!