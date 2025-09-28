Ross Antony: Verheimlichtes Familien-Drama
Ross Antony ist eigentlich ein wahrer Strahlemann. Doch hinter der Fassade leidet er still.
Nach außen hin wirkt Schlagerstar Ross Antony (51) stets fröhlich – doch hinter seinem strahlenden Lächeln verbirgt sich ein verheimlichtes Familien-Drama.
Das Verhältnis zu seiner Schwester belastet ihn
Früher waren Ross und seine Schwester Tracey (59) unzertrennlich. Heute jedoch herrscht Funkstille. Der Grund dafür, so der Sänger, sei ihr Ehemann – ein schwieriger, kontrollierender Mensch, der wenig Wert auf familiäre Nähe legt. „Mein Schwager verhindert sogar, dass meine Schwester unsere Mutter besucht – das belastet mich sehr“, erzählt Ross offen.
Mama Vivien ist inzwischen 83 Jahre alt und lebt in England. Ross selbst wohnt rund 900 Kilometer entfernt – zu weit für spontane Besuche. Tracey hingegen wäre in der Nähe, doch ihr Mann lässt sie nicht zu ihrer Mutter. Für Ross ist das schwer zu ertragen. Und dennoch verliert er nicht den Glauben: „Ich hoffe, dass bald wieder alles gut wird.“
