„Rote Rosen“: Ausstiegswelle! Diese Urgesteine müssen gehen

Die BILD fragte bei der ARD nach, und Sprecherin Daniela Behns erklärte die Hintergründe der Umstrukturierungen: „Eine Daily Novela lebt von ihren Geschichten und braucht immer wieder neue Handlungsstränge. Da ist es der Lauf der Dinge, dass manche Charaktere in ihren Geschichten erst einmal auserzählt sind und sich verabschieden. Was ein Wiedersehen aber nicht ausschließt.“ Sie fügte hinzu, dass die emotionale Bindung der Zuschauerinnen an die Charaktere absolut nachvollziehbar sei: „Bei der hohen Folgenanzahl ist es ganz normal, dass viele Zuschauerinnen die Charaktere wie Freunde wahrnehmen und sich daher selbstverständlich nur schwer von einigen Rollen verabschieden können.“