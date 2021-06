Rote Rosen: Serien-Liebling nach 15 Jahren gefeuert!

"Es war nicht meine Entscheidung, aber muss man akzeptieren", sagte der Schauspieler in einem Interview mit NDR 1 Niedersachsen und NDR Plus. Der Schauspieler verlässt also nicht freiwillig "Rote Rosen". In der Serie war er in der Rolle als Thomas Jansen zu sehen und war bereits in der ersten Folge am 21. August 2006 mit dabei. Unklar ist, ob sein Ausstieg für immer ist oder er später wieder zurückkommen würde. Für seine Rolle war er sogar mal für den "German Soap Award" nominiert - als Sieger ging jedoch Wolfram Grandezka für seine Rolle in "Verbotene Liebe" hervor.