"Rote Rosen"-Star Michael Meziani: Erschreckende Weihnachten-Panne! "Bis heute habe ich keine Erklärung dafür."

Richtige Pannen gab es bei Meziani an Weihnachten nicht wirklich. "Wir staunten einmal nicht schlecht, als unsere Kroketten explodierten. Ich hatte sie selbst zubereitet. Sie kamen frisch aus der Fritteuse auf den Teller und während des Essens schoss plötzlich aus einer Krokette nach der anderen das Innenleben hinaus. Das klang wie eine wilde Schießerei in einem Western! Bis heute habe ich keine Erklärung dafür. Ob ich sie zu heiß frittiert habe?"

Trotzdem geht es an den Feiertagen harmonisch zu. Jeder aus seiner Familie kennt seinen Aufgabenbereich und auch das Essen ist immer gleich: Rehrücken mit (explodierenden) Kroketten. "Jeder weiß, wer für was zuständig ist in der Küche. Nur einmal drohte die Stimmung zu kippen ..."

Was passiert ist? In einem Jahr hing der "Rose Rosen"-Star mit den Vorbereitungen hinterher: "Das Schlimmste, was passieren konnte, schien einzutreten: Reh war aus! Ich bin stundenlang durch die Ortschaften gefahren, um irgendwo noch ein Stück Rehrücken zu organisieren. Das wurde so knapp vor Heiligabend natürlich wie Gold gehandelt. In einer sehr abgelegenen, unbeleuchteten Waldhütte am anderen Ende der Lüneburger Heide wurde ich dann doch endlich fündig. Ich habe mich dort zu Tode gegruselt, denn es wirkte wie ein krimineller Drogenumschlagplatz. Aber das Reh hat toll geschmeckt – und die gute Stimmung war somit gerettet."

Ihr wollt noch mehr über eure Lieblings-Stars wissen? Tretet unserem WhatsApp-Channel bei!