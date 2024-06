"Rote Rosen": TV-Aus! Das steckt dahinter

Wie der Sender verkündet, soll der Abschied allerdings nur von kurzer Dauer sein: "Rote Rosen" geht für neun Wochen in die Sommerpause. Schon am kommenden Montag soll es soweit sein! Die nächste Folge wird dann erst wieder am 19. August ausgestrahlt.

Grund für die kleine Pause ist größtenteils der Sport. Aktuell läuft die Fußball-Europameisterschaft, anschließend, vom 29. Juni bis 21. Juli, die Tour de France und vom 26. Juli bis zum 11. August blickt die Welt auf die Olympischen Sommerspiele. Während Serien wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" oder "Unter uns" durch solche Ereignisse fast nie betroffen sind, sind Fans die "Rote Rosen"-Sommerpause bereits gewohnt.