Royaler Baby-Alarm! Beatrice Casiraghi soll wieder schwanger sein

Bei einer Veranstaltung des französischen Luxuslabels Dior in Rom präsentierte Beatrice Casiraghi am 27. Mai die Cruise-Kollektion unter dem Motto "The Beautiful Confusion". Sie erschien bei dem Event in einem wunderschönen, asymmetrischen, weißen Kleid, dessen fließender Stoff ihre Körpermitte perfekt verdeckte. Doch wie kurz darauf klar wurde, war dieses Outfit wohl nicht nur eine modische, sondern auch eine taktische Entscheidung der Journalistin. Wie Inga Griese, Mode- und Medienexpertin und Gründerin des "Icon"-Magazins, vermuten lässt, habe die 39-Jährige so nämlich versuchen wollen, ihren wachsenden Babybauch zu vertuschen.