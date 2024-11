Prinz William und Prinzessin Kate: Trauer um Liz Hatton (†17)! Royals reagieren mit emotionalen Worten

Am 27. November hat die 17-jährige Liz Hatton ihren Kampf gegen eine seltene Krebsart verloren. Das teilt nun ihre Mutter auf X, ehemals Twitter, mit. "Unsere unglaubliche Tochter Liz starb in den frühen Morgenstunden", heißt es in dem bewegenden Post.

Ihr Tod hinterlässt Spuren weit über ihre Familie hinaus – auch Prinz William und Prinzessin Kate trauern öffentlich um sie.