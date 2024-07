"RTL"-Moderatorin Sarah Winkhaus: Baby-Glück nach der Trennung! Das steckt dahinter ...

Am Valentinstag 2023 postete die Moderatorin ein ganz besonderes Foto: sich selbst mit einem Neugeborenen. Rosa Mützchen, rote Bäckchen, weiße Jacke – die kleine Clara! Nur ihr engster Freundeskreis wusste, dass Sarah schwanger war. Zu BILD sagte sie: "Ich habe gegen Ende des siebten Monats sogar noch gedreht, und nicht einmal meine Maskenbildnerin hat den Babybauch gesehen. Ich wollte auch nicht wie ein rohes Ei behandelt werden, war ja nur schwanger und nicht krank."

Was bei Sarahs Schwangerschaft anders war als bei vielen anderen Frauen: Sie hat es allein durchgezogen. Zu RTL sagte sie: "Wie so viele Menschen hing ich in dieser Stand-by-Falle fest. Ich habe immer gewartet, bis der Partner ready ist, bis wir ready sind." Sarah schob die Kinderplanung aufgrund ihrer Karriere auf die lange Bank: Ein Kind mit Anfang 30 hätte für sie vermutlich das Karriere-Aus bedeutet. Auch ihr damaliger Partner hatte sie lange Zeit hingehalten "Ich dachte wie viele andere Frauen, ich sei weiß Gott wie fruchtbar. Dass wir Frauen aber eigentlich ab 35 auf der Fruchtbarkeits-Skala in den Keller rauschen, das wusste ich damals nicht. Und das sagt einem auch keiner, wenn man jünger ist. Das Thema sollte bei Ärzten ganz oben auf der Liste stehen!"