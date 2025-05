RTL setzt Stefan Raab Show ab

Doch was bedeutet das konkret? "Bis zur schon lange geplanten Sommerpause Mitte Juni werden wir das Format erst einmal eventisieren. Zuletzt mit ‚Du gewinnst hier nicht das Konklave‘, diesen Mittwoch einer Sondersendung zum ESC live aus Basel und vielleicht einer zum Aufstieg des 1. FC Köln nächste Woche. So werden wir ausprobieren und weiter dazu lernen – und kommen danach mit einem neuen Angebot wieder, bei dem wir Comedy und Game-Show trennen werden", so Leschek.