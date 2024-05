Rudi Cerne: "Praktisch wie eine alleinerziehende Mutter" - Offene Worte über seine Frau

Dreiste Betrügereien, schreckliche Überfälle, brutale Morde: Rudi Cernes (65) Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" mit echten Kriminalfällen, bei denen er die Polizei um Mithilfe bittet, hat es in sich! Und doch hat der Moderator nie den Glauben an das Gute, nie den Halt in unsicheren Zeiten verloren. Vor allem dank seiner Familie, wie er verrät.