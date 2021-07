Wer kennt es nicht: Du hast dir ein schickes neues Oberteil oder ein wunderschönes Abendkleid gekauft, aber keiner der BHs in deinem Kleiderschrank harmoniert so richtig mit dem Schnitt des neuen Kleidungsstücks. Nicht nur bei schulterfreien Outfits tritt dieses Problem auf: Welcher BH passt unter ein rückenfreies Kleid oder Top? Wenn die Träger oder das Rückenteil des BHs herausschauen, kann das unter Umständen den Look ruinieren. Zum Glück hast du viele verschiedene Optionen, um einem Fashion-Fauxpas aus dem Weg zu gehen. Für welche der Möglichkeiten du dich am Ende entscheidest, hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab: Wie ist das Kleidungsstück geschnitten? Aus welchem Stoff besteht es? Für welche Körbchengröße willst du den BH verwenden? Wir geben dir einen Überblick über die verschiedenen Optionen und ein paar weitere Tipps.