Rúrik Gíslason: Die Rache seiner Ex - Jetzt fliegen öffentlich die Fetzen

Ganz schön bitter, nach gut zwei Jahren Beziehung so kaltschnäuzig abserviert zu werden. Doch ganz so leicht, wie der nordische Sonnyboy sich das wohl gedacht hat, macht die stolze Brasilianerin es ihm nicht, im Gegenteil: Sie schlägt zurück – aber nicht mit dem Holzhammer, sondern hochelegant mit dem Florett. "Wenn die unerwarteten Dinge zum größten Segen werden", schrieb sie zu einem Foto über den Wolken und legte danach richtig los mit ihrer mega-heißen Nathalia-Show. Die Botschaft ist unmissverständlich: Rúrik, guck dir noch mal ganz genau an, was du künftig verpasst...