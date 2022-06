Rúrik Gíslason: Er hat sein Herz neu vergeben

Denn schon einmal präsentierte sich der "GZSZ"-Star auf Instagram, dick eingepackt in einem hellen Winter-Parker. Dazu schreibt sie: "Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen." Rúrik besitzt übrigens den gleichen Mantel. Und auch er ließ sich vor demselben Wasserfall in Island fotografieren. Zuletzt soll es in der Beziehung der beiden schwer gekriselt haben. Sogar von Trennung war die Rede. Doch mit ihrer Reise nach Island eroberte Valentina den heißen Isländer schnell zurück.

Wenig später waren beide zeitgleich in Rom. Natürlich wieder "rein zufällig". Er für ein Fotoshooting, sie um Urlaub zu machen. Alleine in der ewigen Stadt? Wohl kaum. Denn laut anderer Touristen besuchten die beiden, die viel Grün lieben, den städtischen Rosengarten. Und spätestens dort schenkte Rúrik seiner Valentina nicht nur eine wunderschöne Rose, sondern auch wieder sein großes Herz.