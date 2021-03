Rúrik Gíslason: Steht er schon als "Let's Dance"-Gewinner fest?

Und dann konnte Rúrik auch noch die Hüften kreisen lassen. Für seine Gruppenperfomance mit Ilse DeLange und Valentina Pahde staubte er 18 Punkte von der Jury ab. Die zweitbeste Wertung des Abends. Doch damit nicht genug! Die Zuschauer ließen die Telefonleitungen so sehr für Rúrik glühen, dass er sogar die Wild Card erhielt. In der nächsten Sendung kann der Sportler damit nicht rausgewählt werden. Einer steilen "Let's Dance"-Karriere steht also nichts im Weg. Mal sehen, ob es am Ende wirklich für den Sieg reicht...

Folge verpasst? HIER bei TVNOW könnt ihr die neue Staffel von "Let's Dance" streamen.*

Schock-Entscheidung bei "Let's Dance"! Im Video erfahrt ihr, welche Profitänzer gehen mussten: