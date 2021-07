Rúrik Gíslason: Heftige Attacke gegen Andreas Gabalier!

Rúrik kommentierte fleißig die Platzierungen in der letzten Sendung von "Die ultimative Chartshow". Das Motto: "Die erfolgreichsten Party-Schlager". Klar, dass auch Andreas Gabalier mit seinen Hits "Hulapalu" oder "I sing a Liad für di" nicht fehlen durfte. Doch bei Rúrik fielen die Songs komplett durch "Kein Ernst, kein Herz, kein Gefühl, das ist einfach ein Joke irgendwie, oder?", urteilte der Fußballer. "Du findest Andreas Gabalier also eher scheiße?", hakte RTL nach. Seine ehrliche Antwort: "Scheiße nicht. Was gibt es schlimmeres als Scheiße?" Autsch, das hat gesessen!