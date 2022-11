Rúrik Gíslason: "Let’s Dance"-Disaster! Er zieht vor Gericht

Rúrik greift zum letzten Mittel

Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen? Wie "Bild" berichtet, soll Rúrik einen Werbevertrag nicht erfüllt haben. Diesen hatte er im Rahmen von "Let's Dance" abgeschlossen. Laut Anklage hat die Agentur also einfach die Provision einbehalten, die ihr durch den versäumten Deal durch die Lappen gegangen ist.

Und was passiert jetzt? Heute sollen beide Parteien am Landgericht in Wuppertal aufeinandertreffen. "Er muss nicht persönlich erscheinen", sagt ein Sprecher des Gerichts über Rúrik. Bleibt abzuwarten, ob er die Klage gewinnen wird oder sich geschlagen geben muss...