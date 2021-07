Rúrik Gíslason: Letzter Ausweg "Dschungelcamp" - Verliert er jetzt alles?

Er bewirbt seinen eigenen Gin, tingelt durch TV-Shows, hat ein klares Ziel vor Augen: in Deutschland Karriere machen! Um passende Angebote schnell annehmen zu können, will er sogar dauerhaft hier leben. Die Chancen für den blonden Schönling stehen gut. Eigentlich. Wäre da nicht seine offenbar ungezügelte Leidenschaft für das weibliche Geschlecht. Diese hat bereits ein erstes Opfer gefordert: Kurz nach seiner Teilnahme bei "Let's Dance" wurde er mit "GZSZ"-Schauspielerin Valentina Pahde im Griechenland-Urlaub erwischt. Seine Freundin, Topmodel Nathalia Soliani, war davon natürlich wenig begeistert. Wütend schrieb sie auf Instagram: "Es ist keine Überraschung, dass sie mich betrogen haben. Ich habe Rúrik so oft gefragt, und er hat es verneint!" Doch schon wenig später war der Beitrag wieder gelöscht. Ob Rúrik da seine Finger im Spiel hatte?