Rúrik Gíslason: Neuer Job - Damit hat niemand gerechnet

Zuerst war Rúrik nach "Let's Dance" bei "5 gegen Jauch" zu sehen. Am Sonntag will er bei "Grill den Henssler" den Kochlöffel schwingen. Wie es scheint, kann sich der schöne Isländer aus dem deutschen TV einfach nicht verabschieden. Doch damit nicht genug! Wie nun enthüllt wurde, will Rúrik jetzt für alle Zuschauer sogar seinen Job wechseln! Dabei handelt es sich um eine neue Docutainment-Reihe auf ProSieben. Bei "Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges" tauschen Prominente laut des Senders "ihr sorgenfreies Luxusleben gegen den anspruchsvollen Alltag in einem klassischen Ausbildungsberuf". Rúrik wird dabei in die Fußstapfen eines Feuerwehrmanns treten und den Joballtag der Feuerhelden begleiten. Vor allem für seine weiblichen Fans erneut ein wahrer Jubelgrund! Schließlich wird Rúrik in seiner Feuerwehruniform sicherlich eine Bombenfigur abgeben...