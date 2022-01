Rúrik Gíslason & Renata Lusin: Jaa, jetzt können es alle sehen!

Bei einem Blick in die "Instagram"-Accounts von Rúrik Gíslason und Renata Lusin wird schnell deutlich, dass die beiden Ex-Tanzpartner noch aufmerksam das Leben des jeweils anderen mitverfolgen. So ist unter fast jeden Post von Rúrik ein "Like" von Renata zu finden und umgekehrt genau so. Definitiv eine zuckersüße Geste, die zeigt: Renata und der schöne Isländer stehen ganz offen zu ihrer Freundschaft, die sich während der vergangenen "Let's Dance"-Staffel entwickelt hat!

Ob wir die beiden wohl nochmal dabei sehen werden, wenn sie gemeinsam über Tanzparkett schweben? Wir können gespannt sein...