Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Das Versteckspiel hat endlich ein Ende!

Wie bei einem Blick auf den "Instagram"-Account von Valentina deutlich wird, ist Rúrik scheinbar ein waschechter Fan von ihren Posts! So "liked" er fast jedes Bild der Schauspielerin und verfolgt ihre Aktivitäten aufmerksam mit! Ist das wohl ein Zeichen und geht bei den beiden doch mehr als nur Freundschaft? Ungewiss! Neulich hieß es jedenfalls wieder, dass die beiden angeblich turtelten in Berlin gesehen wurden! Ob dies und die öffentlichen "Instagram"-Aktivitäten wohl ein erster Schritt in Richtung Beziehungs-Verkündung sind? Wir können definitiv gespannt sein, wie es bei den beiden weiter geht!

Fakt ist jedenfalls: Rúrik und Valentina wären nicht das erste Traumpaar, welches aus "Let's Dance" hervorgeht! So bewiesen beispielsweise Rebecca Mir und Massimo Sinato, dass man bei der Show die Liebe fürs Leben finden kann...