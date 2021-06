Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Gemeinsame Wohnung nach Liebes-Knaller

Nach seinem "Let's Dance"-Erfolg ist Rúrik noch mehr davon überzeugt, in Deutschland seine neue Heimat zu finden. Für den hübschen Isländer kein schwerer Schritt! Schließlich kann er schon jetzt auf eine riesige Fan-Base zurück blicken. Doch wo will der 33-Jährige ab sofort seine Zelte aufschlagen? Eine Frage, die auch seine "Instagram"-Community scheinbar brennend interessiert. So will ein neugieriger Follower unter dem jüngsten Post von Rúrik wissen: "Schon ein neues zu Hause gefunden?" "Berlin", lautet die Antwort eines anderen Rúrik-Begeisterten. Doch ein Social Media-Nutzer geht noch weiter. So fügt er hinzu: "Bei Valentina? Er soll ja mit ihr jetzt sein." Ob sich der Muskelmann und die Beauty nach ihrer gemeinsamen Zeit auf Mykonos wohl eine Pärchenwohung zulegen werden? Wir können gespannt sein, wie es mit den beiden weiter geht...