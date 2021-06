Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Liebes-Hammer nach "Let's Dance"! Sind sie ein Paar?

Offiziell bestätigt wurde die Trennung zwar nicht, jedoch sorgte Nathalia selbst für weitere Spekulationen. Sie veröffentlichte in ihrer Story private Nachrichten von ihren Fans, in denen ihr Screenshots von Rúrik und Valentina auf Mykonos geschickt wurden. "Danke für die Nachrichten und Fotos. Es ist keine Überraschung, dass sie mich betrogen haben", schimpfte das brasilianische Model. "Ich habe ihn so oft gefragt, aber er hat es immer abgestritten. Alles Glück für die beiden." Mittlerweile sind die Beiträge jedoch wieder gelöscht.