Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Liebeschaos - Jetzt kommt endlich die ganze Wahrheit ans Licht

Keiner der beiden verlor auch nur ein Wort über die Liebesgerüchte, stattdessen stürzen sie sich Hals über Kopf in die Arbeit. Um Gras über die Affäre wachsen zu lassen? Gut möglich, denn Sympathien hat das vermeintliche Techtelmechtel ihnen nicht wirklich eingebracht: Die Fans waren gar nicht begeistert von der Heimlichtuerei. Wie es aussieht, gilt für beide vorerst das Motto: Karriere retten.

Während Valentina erstmals seit "Let’s Dance" wieder vor der "GZSZ"-Kamera steht, konzentriert sich Rúrik auf seine Werbedeals. Außerdem gibt der Isländer sich betont kleinlaut, klagt über schlaflose Nächte und scheint seine Nathalia doch irgendwie zu vermissen. Kein Wunder, denn noch im Februar klang es ganz danach, als wäre die schöne Brasilianerin die Frau seines Lebens. "Sie ist eine sehr ehrliche Person, sie ist eine unterstützende Freundin", schwärmte er damals im Interview. "Ich spüre, dass sie mir hilft zu strahlen, und ich möchte, dass sie strahlt. Was wir gemeinsam haben, ist, dass wir das Beste für den jeweils anderen wollen."

So was gibt man eigentlich nicht leichtfertig auf, und tatsächlich wirkt Rúrik momentan eher nachdenklich als euphorisch. Er wäre nicht der erste Mann, der nach einer kurzen heißen Affäre reumütig in die Arme der geliebten Partnerin zurückkehrt...