Ruth Herz: Die TV-Richterin ist tot

Ruth Herz wurde in Israel geboren und zog mit ihrer Familie mit sechs Jahren nach NRW. 1974 wurde sie zur Richterin am Amtsgericht ernannt, erhielt 1998 sogar das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Im TV wurde Ruth Herz von 2001 bis 2005 mit der Sendung "Das Jugendgericht" bekannt. Noch heute werden die Folgen auf RTL up ausgestrahlt und sie hat weiterhin viele Fans. "In der Sendung, wie auch menschlich außerhalb davon, eine tolle Persönlichkeit", heißt es in den Kommentaren. Die sind nun in großer Trauer um die beliebte TV-Richterin.

Ruth Herz hinterlässt zwei Kinder aus erster Ehe und ihren Ehemann Gabriel Gorodetsky.

