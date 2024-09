Sabine Lisicki: Das Baby ist da! Süße Nachrichten von Oliver Pochers Ex

Auf diesen Moment hat Sabine Lisicki (34) so lange gewartet! Vor wenigen Stunden hat die Tennisspielerin verkündet, dass ihr erstes Kind das Licht der Welt erblickt hat. Im März hatte die sonst sehr private Sportlerin ihren Fans verraten, dass sie schwanger ist. In den Monaten darauf teilte sie immer wieder ungewohnt intime Einblicke in ihr Leben mit ihnen. Und jetzt dürfen ihre Follower auch schon den ersten Blick auf ihr Baby werfen ...