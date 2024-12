Sabrina Carpenter & Barry Keoghan: Trennung nach nur einem Jahr!

Erst kürzlich glänzte der irische Schauspieler Barry Keoghan im Musikvideo zu Sabrinas Song "Please Please Please" – doch hinter den Kulissen scheint es weniger harmonisch zu laufen. Trotz seiner jüngsten Schwärmerei für Sabrina Carpenter, die er in einem Podcast noch als "unglaublich talentiert" bezeichnete, soll sich das Paar nun laut "People"-Magazin entschieden haben, getrennte Wege zu gehen.

Der Grund für das überraschende Liebes-Aus? Eine klare Priorisierung ihrer Karrieren. "Sie sind beide jung und karriereorientiert, deshalb haben sie beschlossen, eine Pause einzulegen", verriet ein Insider. Beide wollen sich nun voll und ganz auf ihre beruflichen Ziele konzentrieren, was offenbar der Grund für das vorläufige Ende ihrer Beziehung ist.

