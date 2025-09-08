Sänger Rick Davies ist tot: Das ist zur Todesursache bekannt

Zuletzt machte Davies der Krebs so schwer zu schaffen, dass er nicht mehr auf Tour gehen konnte. Doch von der Bühne konnte ihn auch die Krankheit nicht fernhalten. So „genoss er es, mit seinen Freunden aus seiner Heimatstadt als Ricky and the Rockets aufzutreten”, heißt es weiter. „Ricks Musik und sein Vermächtnis inspirieren weiterhin viele Menschen und sind ein Beweis dafür, dass großartige Songs niemals sterben, sondern weiterleben.”