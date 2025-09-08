Sänger Rick Davies ist tot: Das ist zur Todesursache bekannt
Er war nicht nur der Sänger der bekannten Band Supertramp, sondern auch der Mitbegründer. Nun ist er verstorben und die Musikwelt trauert.
Rick Davies sitzt am Klavier und singt. Nun trauert sie Musikwelt um den Musiker.
© IMAGO / Martin Winter
Die Trauer ist groß! Rick Davis, der Sänger der Band Supertramp, ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Das teilte die Band nun auf ihrer Webseite mit.
Wie es heißt, starb der Musiker bereits am 5. September in seinem Zuhause auf Long Island. Er hinterlässt seine Frau Sue.
Rick Davies verlor den Kampf gegen den Krebs
Über zehn Jahre lang kämpfte der Sänger gegen eine schwere Krebserkrankung. Er litt an einem Multiplen Myelom, einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks.
„Wir als Supertramp geben mit großer Trauer den Tod von Supertramp-Gründer Rick Davies nach langer Krankheit bekannt. Wir hatten das Privileg, ihn zu kennen und über 50 Jahre lang mit ihm zu spielen. Wir sprechen Sue Davies unser aufrichtiges Beileid aus”, schreiben seine Bandkollegen voller Trauer.
Zuletzt machte Davies der Krebs so schwer zu schaffen, dass er nicht mehr auf Tour gehen konnte. Doch von der Bühne konnte ihn auch die Krankheit nicht fernhalten. So „genoss er es, mit seinen Freunden aus seiner Heimatstadt als Ricky and the Rockets aufzutreten”, heißt es weiter. „Ricks Musik und sein Vermächtnis inspirieren weiterhin viele Menschen und sind ein Beweis dafür, dass großartige Songs niemals sterben, sondern weiterleben.”
Mit Supertramp zum Welterfolg
Rick Davies und sein Kollege Roger Hodgson (75) hatte Supertramp 1969 gegründet. Die Band wird bis heute von den Fans geliebt und ihre Songs sind heute noch legendär, ob „Dreamer” oder „The Logical Song”.
Durch seine Musik wird Rick Davies auch nach seinem Tod in den Herzen der Fans weiterleben …