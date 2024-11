Sally Özcan: Sie überrascht mit Babybauch!

Auf Instagram veröffentlicht Sally private Schnappschüsse und zeigt sich auch während der Schwangerschaft mit kugelrundem Babybauch. "Heute vor 14 Jahren hat mich mein Schatz Samira zur Mama gemacht. Damals mit meinen jungen 22 Jahren konnte ich gar nicht glauben, welches Wunder in mir heranwächst. Plötzlich wurde ich von einer jungen Frau zu einer Mutter", erinnert sich Sally. "Rückblickend weiß ich, dass sie mir während der ganzen Zeit im Studium oder in der Selbstständigkeit einfach so viel Energie und Kraft gegeben hat. Samira war auch der Grund dafür, wieso ich meine Zeit effizient nutzen konnte. Denn ich habe meine Mutterrolle immer an erster Stelle gesehen und mir viel Zeit für sie genommen."