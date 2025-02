Sam Dylan: Erste Worte nach seinem Dschungel-Aus

Nachdem Sam vergangene Woche von den Zuschauer:innen JEDES MAL in die Dschungelprüfung gewählt wurde, könnte man meinen, seine Endziffer 10 hätte sich schon so in den Köpfen der Leute festgebrannt, dass sie auch für sein Weiterkommen abstimmen. Dem war allerdings leider nicht so, weshalb Sam an Tag 12 gehen musste. Doch Sam sieht das Ganze entspannt: Anschließend verrät er, dass er sich jetzt sehr auf seine Freiheit freue und vor allem auch auf seinen Freund Rafi Rachek (35), den er doch "mehr vermisst" hat, als er dachte.