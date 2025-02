Sam Dylan: Nach Dschungelcamp! Heftige Vorwürfe gegen TV-Sender

Das Vorgehen des Teams wecke in ihm Assoziationen zu den Methoden von Trickbetrügern, die ältere Menschen an der Haustür unter Druck setzen, bis diese etwas unterschreiben, "was sie nicht verstehen, und dann ist auf einmal Geld futsch. So empfinde ich das", erklärt der 33-Jährige.

"Die haben meinen Hund gefilmt und auch mein Kinderzimmer, was ich ganz schlimm finde. Das habe ich noch nie so richtig gezeigt. Ich möchte einfach ein bisschen Privatsphäre noch für mich behalten", stellte er weiter klar.