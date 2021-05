Sam Dylan & Rafi Rachek: Trennung! Der Rosenkrieg eskaliert

Kurz nach dem Posting packt Rafi im Interview mit der "BILD"-Zeitung über die Trennung aus. Er gibt vor allem Corona Schuld am Liebes-Aus. "Sam und ich haben uns getrennt, weil wir zu viel Zeit miteinander verbracht haben in unserer kleinen Wohnung, was leider oft und viel für Streitereien gesorgt hat. Durch die Corona-Pandemie wurde es leider viel schlimmer, sodass es nicht zu einer gemeinsamen Lösung gekommen ist", so der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat.