Samira & Serkan Yavuz: Sie benannten ihr Baby nach einem "Unter Uns"-Star!

Die Namenssuche ist eine Herausforderung für viele werdende Eltern. Doch Samira und Serkan waren sich sofort einig - und das lag an "Unter Uns"-Schauspielerin Valea Scalabrino (30)! "Ich habe sie mal bei einem Dreh kennengelernt bei der WOK WM", verrät Serkan während eines Q&As in seiner Insta-Story. Er war sofort verliebt in den Namen: "Da dachte ich mir schon, wow, mega schöner Name, den ich so noch nie zuvor irgendwie gehört habe."