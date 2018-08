Samu Haber: Hochzeits-Hammer

Da kann man wohl gratulieren! Wie die finnische Zeitung "Iltasanomat" berichtet, soll sich der "Sunrise Avenue"-Star mit seiner Freundin Vivianne Raudsepp verlobt haben!

Samu Haber: Böse Vorwürfe gegen den "The Voice of Germany"-Coach

Samu Haber hat sich offenbar verlobt

Grund für die Spekulation ist ausgerechnet ein Ring an SEINEM Finger. Als ihn die Zeitung darauf ansprach und ihm zur Verlobung gratulierte, reagierte Samu Haber ziemich eindeutig. Er bedankte sich. Mehr sagte er aber nicht.

Wenn es um seine Beziehung geht, hat der Blondschopf schon immer geschwiegen. Doch wie es scheint sind er und die schöne Vivianne immer noch super glücklich und jetzt auch bereit für den nächsten Schritt...

Samu Haber: Bye, bye "The Voice"

Zeit für die Hochzeitsplanung hätte Samu Haber jetzt jedenfalls. Erst im Mai verkündete er, dass er in dieser Staffel von " " nicht mehr dabei sein wird. "Es waren vier wunderbare Staffeln bei The Voice und ich bin sehr dankbar für dieses Erlebnis. Besonders für den Sieg im letzten Jahr mit Natia! Aber obwohl 'The Voice' eines der coolsten Abenteuer in meinem bereits erstaunlichen Leben war, ist es Zeit für mich, auszusteigen und jemand anderen den Buzzer schlagen zu lassen. Ich weiß, dass ich The Voice vermissen werden, aber ich spüre, dass ich eine Pause vom Fernsehen brauche und mehr Zeit abseits des süßen Show-Business' verbringen möchte", so der Musiker.

Dafür kann er die Zeit jetzt mit seiner Verlobten verbringen...