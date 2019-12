Samu Haber: Ist SIE seine neue Freundin?

Da liegt doch was in der Luft! In seiner Insta-Story lud Hottie Haber (43) vergangene Woche Ausschnitte eines Konzertauftritts der finnischen Sängerin Anna Puu (37) hoch – und kennzeichnete diesen mit einem Liebes-Emoji. Zuvor zeigte er noch ein Pyjama-Modell, auf dem „Best Girlfriend in the Galaxy“ gedruckt stand – auch darauf verlinkte er seine hübsche Kollegin!

Ist Samu Haber frisch verliebt?

Eigentlich nicht schlimm (außer für enttäuschte Fan-Herzen) – wäre der Musiker nicht mehr oder weniger offiziell seit sieben Jahren mit dem Model Vivianne Raudsepp (29) liiert. Immer wieder gab es Trennungsgerüchte, doch immer wieder schienen sie sich zusammengerauft zu haben. Bis jetzt? Mit Anna Puu verbindet ihn nicht nur die Leidenschaft zur Musik, sie passt auch perfekt in sein Beuteschema: Auch blond und zierlich, sieht sie seiner langjährigen On/Off-Freundin Vivianne zum Verwechseln ähnlich. Immerhin seinem Typ bliebe er also treu...