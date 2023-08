Sandra Bullock: Die Liebe ihres Lebens schloss für immer seine Augen!

"Mit großer Trauer teilen wir mit, dass Bryan Randall am 5. August nach einem dreijährigen Kampf mit ALS friedlich verstorben ist", heißt es in einem Statement der Familie gegenüber dem "People"-Magazin. Das Bryan an der unheilbaren Krankheit litt, wollte der Fotograf von Anfang an geheim halten. Seine Familie fügt in ihrer Erklärung hinzu: "Wir sind den unermüdlichen Ärzten, die sich mit uns durch die Landschaft dieser Krankheit steuerten, und den erstaunlichen Krankenschwestern, die unsere Zimmergenossen wurden und oft ihre eigenen Familien opferten, um bei uns zu sein, unendlich dankbar."

Sandra und Bryan gingen seit 2015 gemeinsam durchs Leben, als der Fotograf auf dem Geburtstag von Sandras Sohn Louis arbeitete. Beim "Red Table Talk" im Dezember 2021 wurde Sandra gefragt, ob sie mit Bryan auch vor den Traualtar treten würde. Ihre Antwort darauf eindeutig: "Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Wir haben zwei wunderschöne Kinder – drei Kinder. Es ist das Beste überhaupt", sagte sie damals. Sie fügte hinzu: "Ich will nicht sagen, dass ich es so machen soll, wie ich es mache, aber ich brauche kein Papier, um eine hingebungsvolle Partnerin und eine hingebungsvolle Mutter zu sein."

Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Bryan stattfinden soll, ist noch nicht bekannt!