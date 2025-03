Sandra Sicora: Bitterer "Couple Challenge"-Eklat! Jetzt packt sie aus

Laut ihren Aussagen wurde sie von ihren weiblichen Reality-Kolleginnen mit abwertenden Blicken gestraft. Doch damit nicht genug! Als im Kinosaal die erste Episode über die Leinwand lief, musste Sandra einen weiteren unangenehmen Moment über sich ergehen lassen: Ihr Ex-Freund Tommy Pedroni erklärte vor versammeltem Publikum, dass er in der vorherigen Staffel mit der falschen Person angetreten sei.

Wir erinnern uns: In der zweiten Staffel von "Couple Challenge" kämpfte Sandra noch gemeinsam mit Tommy um den Sieg und belegte den zweiten Platz. In der aktuellen Ausgabe tritt Tommy jedoch mit seiner neuen Freundin Paulina Ljubas an, während Sandra als Ersatz für die erkrankte Partnerin von Tobias Wegener ins Spiel kam. Tommys Kommentar sorgte für tosenden Applaus – ein Stich ins Herz für Sandra.