Sandra Sicora über neue Reality-Show "Reality-Queens": "Es wird viel Zickenkrieg geben"

Bei "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" ziehen Anfang Juni zwölf bekannte Reality-"Queens" in den Urwald des südamerikanischen Zwergstaats Suriname. Hier wird Sandra Sicora (32) in verschiedenen Kämpfen mit- sowie gegen ihre Mitcamperinnen, wie z.B. Vanessa Nwattu (24) und Theresia Fischer (32), antreten, um den Titel "Reality Queen" für sich zu gewinnen. Ebenfalls winkt ein Preisgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Im Interview erzählt Sandra InTouch Online jetzt unter anderem, warum sie an dem Format teilnimmt und was sie mit dem Gewinn machen würde.