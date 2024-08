Sandy Meyer-Wölden: Der nächste Schlag für ihre Ex-Busenfreundin Amira Pocher!

Vor kurzem hat Amira bereits gesagt, dass sie wahnsinnig enttäuscht von Sandy ist. Eigentlich waren die beiden unzertrennlich, doch als die 31-Jährige sich von Olli getrennt hat, hat sie keinen Support von ihrer ehemaligen BFF bekommen. Stattdessen hat die blonde Schönheit Amiras Platz im Podcast eingenommen und ist mit den Kindern sogar zurück nach Deutschland gekommen, um noch näher bei Oliver sein zu können.

Als wäre das alles noch nicht schmerzhaft genug für Amira, bekommt sie nun den nächsten Seitenhieb von Sandy. Als RTL sie auf die Trennung anspricht, sagt sie: "Das ist nichts schönes, so eine Scheidung. [...] Jeder geht damit anders um. Und es war schon eine sehr intensive Woche für uns alle - da sind ja auch sehr viele beteiligt, durch die ganzen Kinder."

So weit, so gut. Doch dann legt sie nach! "Ich denke, das bringt nochmal so einen Abschluss in das Ganze", so Sandy. "Ich hoffe, dass wir endlich zur Ruhe kommen. Ich denke, es war jetzt ganz, ganz viel los die letzten Monate und Wochen und ich würde mich sehr, sehr freuen und das befürworten, wenn wir endlich wieder Ruhe reinkriegen."

Klingt fast so, als wären sie und Olli wieder ein eingespieltes Team. Für Amira ist da einfach kein Platz mehr ...