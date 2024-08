Sandy Meyer-Wölden: Neuer Mann! Sie ist frisch verliebt

Auch Sandys Ex, Oliver Pocher, soll Sandys neuen bereits getroffen haben. Sie waren alle zusammen im Juli auf einem Rammstein-Konzert. Was Olli dazu sagt? Darüber wird es in den neuen Podcast-Folgen von "Die Pochers - Frisch recycelt" bestimmt demnächst mehr geben! Denn wie Freunde wissen, wollen Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden kein Geheimnis aus ihrer Liebe machen und sie nicht verstecken. Auch haben sie bereits Pläne für eine gemeinsame Zukunft. Scheint, als wäre ihre Liebe jetzt schon sehr stark.