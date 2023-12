Sandy Meyer-Wölden & Oliver Pocher: Liebes-Comeback zu Weihnachten?

Woche für Woche talken die frisch recycelten Pochers nun und wirken dabei vertrauter denn je. Gemeinsam schwelgen sie in Erinnerungen an ihr erstes Kennenlernen, sprechen erstmals öffentlich über Sandys schwierige Zwillings-Schwangerschaft und die dramatische Geburt. Dass diese zwei Menschen überhaupt je wieder so miteinander reden würden, schien lange Zeit unmöglich. Nach der Trennung vor zehn Jahren herrschte ein erbitterter Scheidungskrieg. Heute können beide nur darüber lachen: "Deine Scheidungsanwältin hat mich so fertiggemacht, dass ich sie seitdem all meinen Freunden empfohlen habe. Sie macht einfach einen guten Job", erzählt Sandy im Podcast.

Frech, selbstbewusst und schlagfertig tritt sie auf. Die Chemie stimmt noch immer zwischen ihr und ihrem Ex – das kann man nicht nur hören, sondern durften auch alle sehen bei ihrem Live-Podcast in Köln. Ob Olli sich vielleicht manchmal selbst die Frage stellt, wie er diese Powerfrau so einfach gehen lassen konnte? Sandy ist aktuell Single wie er. Die Feiertage will die Patchwork-Familie gemeinsam verbringen. Sicherlich wird Sandy alles dafür tun, das Fest so schön wie möglich zu gestalten. Kommt es dann zum Liebes-Comeback unterm Tannenbaum? "Ich bin weiterhin nicht bereit für eine neue Liebe", meinte Oliver Pocher gerade noch – aber vielleicht ja für eine alte?