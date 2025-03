Sarah Connor: Ehe am Ende? Diese Aussagen lassen aufhorchen

Doch ganz so glücklich mit der Situation scheint die Sängerin nicht mehr zu sein. Gerade in den letzten sechs Jahren habe ein Wandel stattgefunden, verrät sie. Ihre Beziehung habe sich verändert. "Ich will wilde Nächte und meine Leichtigkeit zurück, ich will etwas fühlen in einer Welt, die immer stumpfer wird", schreibt Sarah weiter. Ob ihre Ehe nun wirklich auf der Kippe steht?