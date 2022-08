Sarah Connor: Große Trauer! Ihr Herz ist gebrochen

Auf Instagram nimmt Sarah jetzt mit mehreren Schwarz-Weiß-Bildern von ihm Abschied. Außerdem veröffentlicht sie ein Video von ihrem Konzert am 5. August 2022 in Apolda. Sarah sang dort ihren Song "Das Leben ist schön" für ihren verstorbenen Wegbegleiter. Die Fans stehen ihr in dieser schweren Zeit bei. "Ich finde es wahnsinnig stark und bewundernswert, dass du und die Crew trotzdem das Konzert gespielt habt gestern! Er wird jetzt da oben auf seiner Wolke sitzen und von oben runterschauen. Ganz viel Liebe an dich", kommentiert eine Followerin unter dem Beitrag. Eine andere Konzertbesucherin schreibt: "Einer der emotionalsten Momente… wir haben alle für Woody gesungen."