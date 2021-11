Sarah Connor: Mega-Ausraster bei "The Voice"

Luna Ferina, Ron Jackson und Noordin Derbali sollten den Song "That’s What I Like" von Bruno Mars üben. Doch nur zwei durften tatsächlich in den Battles auftreten. Das Trio zeigte sich davon wenig beeindruckt. Als Ron wollte sich erst mal eingrooven wollte, schimpfte Coach Sarah: "Wir sind nicht hier, um zuzuhören! Und auch an Luna hat sie einiges zu kritisieren.