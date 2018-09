Sarah Connor: Schwanger mit Baby Nr. 5?

Reddit this

Nanu, wölbt sich da etwa ein Babybauch unter dem schwarzen Shirt von ? Auf einem Foto überrascht sie jetzt mit einer ziemlich auffälligen Rundung...

Sarah Connor: Es ist offiziell - Wundervolle Baby-News im Hause Connor!

Ist Sarah Connor wieder schwanger?

Das Foto entstand auf einem Konzert in Papenburg. Dort gab die Sängerin mal wieder alles. Und das sieht man auch auf den Schnappschüssen ihrer Show. Doch auch ein anderes Detail fällt den Fans sofort ins Auge: Sarah Connors Bauch.

Die sonst so flache Körpermitte der 38-Jährigen wirkt nicht ganz so flach wie sonst. Erwartet sie etwa ein Baby? "Schwanger?", fragt auch ein Follower neugierig nach. Die Blondine hat bereits vier Kinder. Zwei mit Ex Marc Terenzui und zwei mit ihrem Lebensgefährten Florian Fischer.

Ist Sarah Connor schwanger? Foto: Instagram/ Sarah Connor

Das sagt Sarah Connor zum Babygerücht

Ist Sarah Connor also schwanger? Sie selbst gibt den Fans eine Antwort auf die Frage. "Seid ihr verrückt? Das ist nur mein 4xBaby-Kuchen-Bauch, wenn ich vergesse, ihn einzuziehen", schreibt sie in den Kommentaren. Dieses Statement ist mehr als eindeutig...